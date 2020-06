Prosegue il trend di contagi zero. 7mila tamponi, 9 positivi e oltre 130 guariti: il bilancio di giugno in Molise

Nessun nuovo caso di contagio in Molise nelle ultime 24 ore, trend che va avanti da 5 giorni ormai. Oggi 30 giugno, a fronte di 224 nuovi tamponi molecolari processati, il conteggio dei casi positivi resta (dall’inizio dell’epidemia) resta fermo a 445. Ma attualmente sono solo 25 le persone ancora malate di Covid-19. Invariate oggi anche il totale delle guarigioni e sempre ‘vuoto’ di pazienti affetti da Sars-Cov-2 i reparti di Malattie Infettive e Terapia Intensiva del Cardarelli.

Ma cosa succedeva in Molise esattamente un mese fa? Il mese di giugno che si chiude oggi ha segnato decisamente l’uscita dall’emergenza (come successo anche in molte altre regioni italiane) che ha tenuto banco negli ultimi mesi. I malati, oggi solo 25, al 31 maggio erano 135, ovvero 110 in più. In questi 30 giorni i tamponi processati dall’Azienda sanitaria regionale sono stati quasi 7mila (6990) ma quelli positivi sono stati solo 9. I ricoverati nell’ospedale hub molisano in questo mese sono scesi da 4 (di cui 2 in Terapia Intensiva) a 0. E contestualmente i guariti sono saliti di 134 unità. Risale al 4 giugno l’ultima vittima (una donna di 91 anni della casa di riposo di Agnone) che aveva contratto il Covid, l’unica del mese che oggi si conclude.

In Italia oggi sono state 142 le nuove infezioni accertate, e 23 (ieri erano state solo 6) le vittime.

Questo l’ultimo bollettino dell’Asrem:

– 25 i casi attualmente positivi (21 nella provincia di Campobasso, 4 in quella di Isernia e 0 di altre regioni)

– 445 sono i tamponi positivi (364 nella provincia di Campobasso, 62 in quella di Isernia e 19 di altre regioni)

– 21809 i tamponi eseguiti di cui 20287 negativi. 1077 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 0: 0 in Malattie e 0 in Terapia Intensiva

– Sono 26 i pazienti in isolamento domiciliare (25) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (1)

– 396 pazienti dichiarati ufficialmente guariti (326 della provincia di Campobasso, 53 di quella di Isernia e 17 di altre regioni)

– 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 517 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (276 Bojano, 107 Larino e 134 Venafro)

– 31 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 14 – ISERNIA 3 – TERMOLI 1 – CERCEMAGGIORE 1 – PORTOCANNONE 1 – VINCHIATURO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 – ROCCAVIVARA 1 – ORATINO 1 – MACCHIAGODENA 1 – MONACILIONI 1