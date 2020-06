Weekend movimentato a Termoli dove la Polizia, nel corso dei controlli durante la movida, ha denunciato due persone e ne ha segnalato alla Prefettura altre cinque.

Proseguono infatti nel comune adriatico i controlli interforze disposti dalla Questura per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di assembramento nei luoghi di ritrovo. In particolare gli agenti del Commissariato di Polizia di Termoli si sono concentrati nei locali sia nella zona centrale che in periferia.

Ma non è nel mancato rispetto delle misure di sicurezza e del distanziamento sociale che i poliziotti si sono imbattuti. È in particolare sul fronte stupefacenti che i militari hanno messo a segno i loro colpi. A finire nella rete dei controlli è stata in primis una donna, originaria di Termoli e già nota alle Forze dell’Ordine, trovata in possesso di 10 grammi e mezzo di marijuana suddivisa in 9 dosi. La droga era dunque pronta per essere immessa nel mercato. La stessa donna aveva anche un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento. Per lei è scattata la denuncia per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Oltre alla donna altri quattro giovani del posto sono stati trovati con marijuana ed eroina. Tutti con precedenti in materia di stupefacenti, anche per loro è scattata la segnalazione alla Prefettura.

Ma non è finita qui perché gli uomini del Commissariato hanno, inoltre, denunciato un pregiudicato – originario anche lui di Termoli – sottoposto al regime della detenzione domiciliare ma trovato in giro in compagnia peraltro di altri soggetti con precedenti di Polizia. L’uomo è stato dunque segnalato all’Ufficio di Sorveglianza di Campobasso per ‘inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità’.