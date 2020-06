Piove incessantemente da stanotte su Campobasso e dintorni. E qualche disagio è stato registrato questa mattina, 5 giugno. Una squadra dei Vigili del fuoco è al lavoro in via Piave per una cantina che si è allagata per via della potenza della pioggia. La situazione sembra sotto controllo, sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia locale.

In città sono diverse le strade allagate e i fenomeni di aquaplaning, particolarmente pericolosi se la velocità con cui si procede è sostenuta. Le zone più soggette sono contrada Selvapiana, dove nelle parti più pianeggianti l’acqua raggiunge alcuni centimetri di altezza, ma anche via Sant’Antonio dei Lazzari e alcune strade del centro cittadino.

Qualche intervento anche sulla tangenziale, dove sono all’opera gli operai dell’Anas per via di alcuni tombini intasati e da liberare per evitare allagamenti sulla carreggiata. Inoltre, su alcune statali sono stati allertati i Vigili del fuoco per via di alcuni alberi pericolanti. Insomma, qualche disagio c’è stato. E ci si mette anche il vento forte, ormai una costante in questo periodo.

Qualche cittadino lamenta anche disagi legati a internet ed energia elettrica. In diversi punti della città sono stati riscontrati dei blackout dovuti proprio al maltempo. In particolare nella zona di via XXIV Maggio.

Crollata anche la temperatura: 13 gradi, quasi dieci in meno rispetto a quanto registrato negli ultimi giorni. Un 5 giugno anomalo, dunque, seppure anche in passato si siano verificate situazioni, non certo frequenti, di questo tipo. La pioggia cadrà, stando alle previsioni, per l’intera giornata odierna per lasciare spazio a un tempo più primaverile a partire da sabato mattina.