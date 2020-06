Corpus domini senza sfilata

Parte ‘Ingegnarsi’, la maratona web di quattro giorni dedicata ai Misteri

Artisti, informatici, tecnici del suono e dell’immagine declineranno i tredici Misteri con soluzioni creative, descriveranno i personaggi e la vita dei santi. "È un'occasione – sottolinea il presidente Toma - per coinvolgere gli attori dei settori di riferimento del progetto, quelli dell'arte e della tecnologia, ambiti che mai come in questo momento possono e devono dialogare per trovare soluzioni espressive e imprenditoriali innovative.