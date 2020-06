Il Movimento Cinque Stelle di Termoli chiede conto all’Amministrazione Roberti del pagamento delle spese legali relative a sentenze avverse del Giudice di Pace.

“In II Commissione, in queste settimane – spiegano i pentastellati – si sta discutendo di alcune proposte di deliberazione in Consiglio Comunale, di diverso oggetto.

Tra queste proposte, ve ne sono alcune che riguardano sentenze emesse dal Giudice di Pace di Termoli di condanna del Comune al risarcimento dei danni nei confronti di parte attrice, per insidia stradale”.

Secondo il M5S “il pagamento che il Comune dovrà effettuare con i soldi di noi tutti cittadini, riguarda importi maggiorati dalle spese di precetto che ben potevano essere evitate se ci fosse stata una più attenta gestione dei sinistri e se il pagamento fosse avvenuto nei 120 giorni dalla notifica della sentenza munita di formula esecutiva.

Sul punto, il collegio dei revisori legali dei conti ha espresso il parere. Sintomatico è quanto scrive nel parere espresso con verbale n. 12 del 14.05.2020 dove, considerando il fatto che la questione è stata ereditata in toto dalle precedenti gestioni amministrative dell’ente, esprime parere favorevole impegnando il Consiglio a trasmettere la deliberazione finale alla Procura Regionale della Corte dei conti.

Su ciò che si eredita non c’è responsabilità dell’attuale Amministrazione ma chiediamo a voce alta quali azioni intende intraprendere questa amministrazione, in che modo si è attivata per impedire il ripetersi di questi eventi e in che modo intende fronteggiarli, essendo necessaria una attenta e oculata pianificazione temporale diretta a scongiurare inutili e deleteri aggravi di costi per il bilancio dell’ente a causa di inerzia procedurali interne. Sul punto presenteremo una interrogazione urgente. I cittadini meritano risposte”.