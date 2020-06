Il colpo di scena a poche ore dall’inizio del Consiglio regionale monotematico dedicato alla sanità. Il braccio di ferro tra il Cardarelli di di Campobasso e il Vietri di Larino è stato vinto proprio dall’ospedale frentano. Alla fine è ricaduta su quest’ultimo la scelta del commissario ad acta per la sanità Angelo Giustini che ha inviato sui tavoli romani, a cui spetta il compito di decidere sulla realizzazione dell’ospedale covid in Molise, una proposta progettuale che si concentra proprio sul nosocomio larinese a favore del quale si sono espressi nei giorni scorsi anche 120 sindaci, i comitati, la Diocesi Termoli-Larino, i consigli comunali di Campobasso e di Larino.

Giustini allega anche le missive inviate dai primari del presidio ospedaliero del capoluogo: con due note distinte una del 4 maggio e l’altra del 26 maggio (evidentemente non considerata un falso dal commissario, a differenza di quanto denunciato dal direttore generale dell’Asrem), i medici hanno evidenziato i “potenziali rischi di inquinamento di pazienti non covid con quelli affetti dal covid, nonché la presenza di un unico reparto di rianimazione utilizzato per pazienti covid con la conseguente impossibilità di destinarlo ai pazienti con altre patologie”.

Nella relazione inviata anche al presidente della Regione Molise Donato Toma che nei giorni scorsi si era ‘schierato’ con il progetto del dg Asrem Oreste Florenzano che puntava a realizzare un padiglione autonomo adiacente al Cardarelli.

Poi la decisione comunicata due giorni prima dei tempi previsti (era attesa entro dopodomani, 17 giugno) anche al presidente del consiglio regionale Salvatore Micone e ai consiglieri regionali.

In una relazione il massimo rappresentante della struttura commissariale spiega i motivi della scelta di “realizzare un centro covid 19 nella struttura ospedaliera Vietri di Larino e la successiva costituzione di un dipartimento regionale ed interregionale per la cura delle malattie diffusive o un Irccs” in attuazione delle “Linee di indirizzo organizzativo per il potenziamento della rete ospedaliera per l’emergenza covid 19”.

