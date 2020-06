Non sarà certamente sfuggita ad automobilisti e pedoni, nelle ultime ore, la presenza massiccia di operai e ruspe sulle principali arterie campobassane. E non si tratta di mero restyling delle carreggiate: l’amministrazione comunale del sindaco Gravina ha infatti predisposto una fitta serie di interventi tecnici volti all’installazione della fibra ottica in diverse zone della città.

Lavori in corso non solo nei punti nevralgici del capoluogo, ma anche nel quartiere residenziale Vazzieri: in via Pirandello come in via Scardocchia, ad esempio, nei pressi dell’incrocio che conduce all’area dei Licei; interessata inoltre una porzione di viale Manzoni, all’altezza dello snodo affacciato su via Alfieri.

“Abbiamo finalmente dato l’ok per il completamento di queste operazioni – ha spiegato lo stesso primo cittadino – che saranno portate a termine da via Manzoni a via Pirandello, passando per via Scardocchia, come pure su via Piave. Rappresentano in qualche modo la continuazione di quanto già fatto anche in altre zone della nostra città, come quelle di Via Lombardia e del Cep”.

Fino ad oggi (lunedì 22 giugno), l’intensa attività condotta sull’asfalto non ha causato gravi ingorghi, nè particolari criticità al flusso veicolare. Gli interventi dovrebbero continuare anche nei prossimi giorni, nonostante in alcuni punti (come appunto in via Scardocchia) l’implementazione del tracciato rosso per il cavo ottico sia già ben visibile.

“Occorrerà ancora un po’ di pazienza – ha concluso Gravina – perché dopo la posa del cavo ed il riempimento con cemento, pietra e sabbia, si ultimeranno le operazioni con il ripristino del manto stradale”.

(L.A.)