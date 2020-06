Diciamolo, a guardare questa foto nessuno penserebbe al Molise. E invece le foto sono state scattate – grazie all’utilizzo di un drone – a Petacciato marina, e pubblicate sulla pagina facebook del primo cittadino.

Qui i paletti di distanziamento sono stati belli che fissati sui tratti di arenile libero. E il colpo d’occhio è notevole, metaforicamente ‘svizzero’. I bagnanti, autoctoni e turisti, si sono presto abituati alla novità dell’estate 2020 e sembrano rispettare pedissequamente quella che è una delle regole principali (invero non sempre e non dappertutto ‘metabolizzata’): la distanza di sicurezza.

Foto 2 di 2



Da queste parti la differenza con altre spiagge è che gli ombrelloni possono essere inseriti direttamente nei paletti per il distanziamento, laddove altrove questa possibilità non è data e sta al buonsenso dei villeggianti collocarsi a debita distanza dai vicini di spiaggia. (Nella foto sotto Termoli, tratto di spiaggia libera sul Lungomare Nord)

Certo, oltre ai paletti per il necessario distanziamento degli ombrelloni tanto altro resta da fare sul litorale intero (Petacciato non fa eccezione) per mettersi in regola con le norme anti-Covid, oltre che con la pulizia dell’arenile. Che sia luglio il mese giusto?