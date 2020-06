La giornata di oggi 18 giugno fa registrare un unico nuovo caso di positività al Sars-cov-2. Si tratta di un uomo di Campomarino che attualmente si trova ricoverato nel reparto di Malattie Infettive di Cardarelli. Esclusa questa, le notizie sono di buon auspicio. 11 i nuovi guariti: uno a Gambatesa (che esce dalla mappa dei comuni molisani con Covid), uno del cluster rom di Campobasso e due (anche questi tutti del cluster rom) di Termoli. E con le nuove guarigioni la cittadina adriatica è ad un passo dal tornare Covid-free.

Questo l’ultimo bollettino dell’Asrem:

– 53 i casi attualmente positivi (50 nella provincia di Campobasso, 3 in quella di Isernia e 0 di altre regioni)

– 441 sono i tamponi positivi (362 nella provincia di Campobasso, 60 in quella di Isernia e 19 di altre regioni)

– 19208 i tamponi eseguiti di cui 17772 negativi. 995 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 2: 2 in Malattie e 0 in Terapia Intensiva

– Sono 56 i pazienti in isolamento domiciliare (51) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (5)

– 360 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (291 della provincia di Campobasso, 52 di quella di Isernia e 17 di altre regioni)

– 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 493 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (254 Bojano, 107 Larino e 132 Venafro)

– 70 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 39 – PORTOCANNONE 3 – TERMOLI 2 – CERCEMAGGIORE 2 – BELMONTE DEL SANNIO 1 – VINCHIATURO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 – ROCCAVIVARA 1 – ORATINO 1 – MACCHIAGODENA 1 – ISERNIA 1 – CAMPOMARINO 1

Come detto, purtroppo, un nuovo caso è andato ad aggiungersi alla lista: ora sono 441 dall’inizio dell’epidemia nella nostra regione. A distanza di oltre 30 giorni dall’ultimo caso di positività rilevato a Campomarino, una nuova diagnosi da Covid 19. Riguarda un uomo di 70 anni residente nel centro basso molisano che ieri si è rivolto ai medici del pronto soccorso di Termoli per una febbricola che preoccupava la famiglia.

I risultati del tampone orofaringeo cui è stato sottoposto sono arrivati intorno alle 13 di oggi, 18 giugno, e hanno confermato i sospetti dei sanitari. L’uomo, un paziente cardiopatico che un mese fa circa è stato sottoposto ad un intervento chirurgico a Campobasso, è stato trasferito nel reparto di malattie infettive del Cardarelli da una ambulanza in modalità protetta.

La carica virale sarebbe bassissima, secondo quanto si apprende da fonti ospedaliere, mentre la Asrem ha iniziato la ricostruzione della catena epidemiologica per capire a quale focolaio sia collegato. Improbabile infatti che il cluster sia lo stesso degli altri due casi che Campomarino ha registrato, uno dei quali purtroppo sfociato in un decesso.

Si tratta di Luigi Florio, 60 anni, colpito da una gravissima forma di polmonite legata al virus che non gli ha lasciato scampo. La sua morte risale al 19 aprile.

Questo nuovo caso di positività conferma che il virus non è scomparso dalla circolazione, come stanno ripetendo medici e scienziati da diverso tempo. La famiglia dell’uomo è stata naturalmente informata con tempestività e posta in quarantena. Ulteriori tamponi verranno fatti nelle prossime ore.

Ieri in Molise non è stato rilevato alcun caso di positività al Covid, ieri l’altro invece un episodio relativo a un residente di Isernia tornato dall’estero. Tuttavia nelle ultime settimane, su un totale giornaliero superiore a 300 tamponi, le diagnosi sono state pochissime.