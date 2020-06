MERCOLEDI’ 3 Sarà via via più instabile l’atmosfera in questa giornata di mercoledì: se al mattino le nuvole si alterneranno ad ampi spazi di sole già dal primo pomeriggio arriveranno i temporali in alto Molise e una pioggia di moderata intensità su buona parte del Molise centrale ad eccezione del litorale adriatico e del basso Molise che resteranno più asciutti. In serata di nuovo cieli coperti da nubi minacciose in particolar modo sulla città di Isernia dove tornerà a piovere.

GIOVEDI’ 4 Un’altra giornata all’insegna della instabilità: piove in maniera copiosa su Isernia e Venafro mentre sul resto della regione molte nubi. I venti diventeranno sempre più intensi