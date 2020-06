Non versa all’Erario le ritenute sugli stipendi dei dipendenti, imprenditore denunciato. Sequestrati beni per 700mila euro

La Guardia di Finanza ha eseguito un decreto di sequestro preventivo e confiscato beni un valore di oltre 700mila euro.

Il legale rappresentante di una società di capitali di Campobasso è stato infatti indagato per aver omesso di versare all’Erario le ritenute sugli stipendi erogati ai dipendenti della sua ditta durante il 2016 per un ammontare di 185.034 euro.

Sempre per il 2016, l’indagato è stato accusato anche di aver indebitamente portato in compensazione alcuni crediti in realtà inesistenti, per un importo complessivo di 534.190 euro.

Condotte che sono state segnalate alla Procura di Campobasso dall’Agenzia delle Entrate che ha quindi delegato gli accertamenti gli uomini delle Fiamme Gialle. Proprio grazie all’attività investigativa sono stati rilevati diversi riscontri rispetto alle segnalazioni giunte sul tavolo del procuratore Nicola D’Angelo che hanno dimostrato come l’indagato avesse guadagnato un profitto di 719.224 euro.

L’attività si inserisce nel contesto delle linee di intervento della procura del capoluogo molisano volte alla repressione di questo genere di reati non soltanto intervenendo con l’individuazione degli autori bensì anche aggredendo i beni che costituiscono il loro profitto “questo – si legge in una nota del palazzo di giustizia di Viale Elena – in un’ottica di deterrenza e di recupero alla collettività di quanto è stato acquisito illecitamente”.