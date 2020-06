Nessun paziente Covid in Rianimazione, trasferito l’ultimo ricoverato

Una notizia decisamente entusiasmante: anche l’unico paziente ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva del Cardarelli è guarito dal Covid-19 ed è stato dimesso dal reparto salvavita.

Il paziente, un 60enne residente in Basso Molise e precisamente a Portocannone, è tuttora ricoverato nell’ospedale del capoluogo ma per patologie pregresse. Il doppio tampone ha infatti certificato che l’uomo non ha più l’infezione da nuovo coronavirus.

A dare la notizia, con comprensibile enfasi, è il Direttore Generale dell’Asrem, Oreste Florenzano. “La rianimazione è Covid free” ed è un sollievo anche pensare che attualmente solo un paziente è ricoverato per l’infezione da Sars-Cov-2 nell’ospedale Hub molisano. Si tratta in quest’ultimo caso di un paziente di Campobasso dimesso qualche giorno fa dal reparto salvavita e trasferito nel reparto di Malattie Infettive. Oggi 12 giugno lui resta l’unico ricoverato molisano per Covid.