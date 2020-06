Nessun contagio, due guariti: il Molise riprende la marcia contro il covid

Nessun nuovo caso positivo e due guariti. Questi i dati essenziali che emergono dal bollettino giornaliero dell’Asrem sulla situazione legata all’epidemia da covid-19 in Molise. Sono stati 322 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore nella nostra regione.

Dato positivo di oggi è la guarigione di due persone: 1 di Campobasso e l’altra di San Martino in Pensilis. Il totale degli attualmente positivi scende a quota 60.

Questo l’ultimo bollettino dell’Asrem:

– 60 i casi attualmente positivi (57 nella provincia di Campobasso, 3 in quella di Isernia e 0 di altre regioni)

– 440 sono i tamponi positivi (361 nella provincia di Campobasso, 60 in quella di Isernia e 19 di altre regioni)

– 19006 i tamponi eseguiti di cui 17588 negativi. 978 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso 1 ricoverato: 1 in Malattie e 0 in Terapia Intensiva

– Sono 67 i pazienti in isolamento domiciliare (59) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (8)

– 349 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (280 della provincia di Campobasso, 52 di quella di Isernia e 17 di altre regioni)

– 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 493 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (254 Bojano, 107 Larino e 132 Venafro)

– 78 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 38 – TERMOLI 9 – PORTOCANNONE 3 – CERCEMAGGIORE 2 – BELMONTE DEL SANNIO 1 – VINCHIATURO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 – GAMBATESA 1 – ROCCAVIVARA 1 – ORATINO 1 – MACCHIAGODENA 1 – ISERNIA 1