Nel libro fotografico i capitoli sono i nostri ricordi

I ricordi sono i capitoli più importanti della nostra vita, quei momenti speciali che non vorremmo finissero mai nel dimenticatoio poiché il solo ripensarli ci fa stare subito meglio: sono un’iniezione di benessere. Riuscire a mantenere sempre fresca la memoria, man mano che il tempo passa, è però molto difficile: le immagini e i volti si sbiadiscono e, inevitabilmente, ci si sente più soli. Dimenticare cose belle è un po’ l’anticamera dell’infelicità, ecco perché si sta recuperando un gesto della tradizione che niente ha a che vedere con i clic compulsivi degli smartphone: la creazione di album fotografici.

Che si tratti di sfogliare i capitoli di una vacanza indimenticabile oppure le immagini in rapida sequenza del figlio che cresce, la scelta di mettere su carta fotografica i bei ricordi è senza dubbio la più corretta. Il web ci viene in aiuto, come sempre del resto. Per trovare un libro fotografico che faccia al caso nostro la cosa migliore sarà infatti consultare le piattaforme digitali dedicate. Facendo attenzione ai vari step da rispettare, per ottenere un prodotto che rispecchi al meglio le personali aspettative. Sapere di poter rievocare situazioni e ricordi attraverso i vivi colori di un particolare momento offre una sensazione di pace che non ha davvero eguali.

Step by step, i consigli per la creazione dell’album

Scegliere di utilizzare un servizio per la stampa di foto su internet rappresenta una soluzione veloce ed economica. Offre ampi margini di personalizzazione in fatto di numero pagine e formato ma anche in merito al tipo di carta fotografica e alla disposizione degli scatti nel libro. Si eviterà in questo modo di spendere un capitale e il risultato sarà di ottima qualità, bello da vedere (e rivedere).

Gli step della progettazione del libro fotografico sono molti e ben precisi. La copertina potrà essere sia rigida che flessibile, in base a quelle che sono le preferenze personali. Inoltre, si potrà decidere anche la rilegatura che – ad esempio – potrebbe essere a spirale per una maggiore maneggevolezza. Vengono offerte delle impaginazioni preimpostate sulle quali lavorare, ma si possono anche inserire in autonomia le immagini all’interno delle pagine personalizzando al massimo sfondi ed effetti speciali. Per trasformare il racconto per immagini in una narrazione ancora più avvincente, l’ideale sarà poi inserire anche testi specifici e clip art: l’effetto sarà unico, emozionante e – soprattutto – originalissimo.

Il tema, il formato e il numero di pagine

Per quanto riguarda i temi grafici, ci sarà solo l’imbarazzo della scelta: basta trovare quello che più fa al caso proprio (amore, estate, fiori e così via). Si dovrà poi fare particolare attenzione al momento di scegliere il formato delle immagini. Sarà importante anche stabilire l’effettiva durata della parentesi fotografica, indicando il numero di pagine da sfogliare: in genere, si va dalle 24 fino alle 120 in tutto ed è sempre possibile rivedere in corsa quello che si sta creando. Per quanto riguarda il formato, si potrà partire dal 15×22 a salire e le foto potranno essere inserite in orizzontale e verticale.

È possibile scegliere tra differenti tipologie di finiture della carta per le foto: carta opaca, lucida, brillante e patinata. Naturalmente il passaggio clou sarà rappresentato dalla selezione delle immagini e dal loro inserimento in sequenza (potreste seguire un ordine cronologico, legato alle tappe di un viaggio o di un evento, oppure fare un mix sapiente alternando volti e paesaggi). Ovviamente saranno da scartare le foto meno importanti, quelle scarsamente a fuoco o anche leggermente mosse. La parte del leone la farà l’immagine di copertina, che dovrà offrire una sintesi di ciò che stiamo per vedere ed essere particolarmente accattivante.