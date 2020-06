Scatta domani, mercoledì 1 luglio, il servizio navetta da Petacciato al mare che durerà due mesi, fino alla fine di agosto e incluse le domeniche. La corsa costerà un euro sola andata, 1 euro e 50 centesimi andata e ritorno.

Quest’anno ci sarà un aumento delle corse per le prime due settimane di agosto. Nello specifico dal 1 al 31 luglio e poi ancora dal 17 al 31 agosto, la navetta assicurerà due corse al mattino da Petacciato al mare (ore 8 e ore 9) e due al pomeriggio (ore 15 e ore 16). Stesso numero di corse dalla marina fino al paese. Al mattino ore 8,30 e 12,30 e al pomeriggio 15,30 e 19,30.

Per i giorni dal 1 al 16 agosto, escluso Ferragosto quando il servizio non ci sarà, a questi orari se ne aggiungeranno altri. In particolare tre corse al mattino dal paese alla spiaggia (ore 8, 9 e 10) e quattro per risalire a Petacciato (8,30, 9,30, 12 e 12,30). Nel pomeriggio sempre due corse a scendere (ore 15 e 16) e tre a salire (15,30, 18,30 e 19).

Le fermate sono quelle dei normali autobus di linea più una in via Pablo Neruda (Contrada Lemitoni).