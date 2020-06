Musica e voce avvolti nel Tricolore, Punto di Valore omaggia la Repubblica

E’ un canto trasversale quello dell’associazione Punto di Valore che ha omaggiato la festa della Repubblica. Con un video realizzato ovviamente davanti al pc e al tablet, l’orchestra, il coro dei piccoli e quello delle ragazze e delle donne hanno suonato e intonato le parole degli italiani per celebrare l’anniversario della nascita della Repubblica italiana.

Per un giorno tutti i componenti dell’associazione che abbraccia gli appassionati di musica e canto senza età hanno lavorato insieme per realizzare un omaggio all’Italia e anche a tutti i cittadini. E c’è anche chi, per entrare perfettamente nello spirito dei festeggiamenti, si è avvolto nel Tricolore per suonare.

Grazie agli strumenti tecnologici e al lavoro dei tre maestri Gianluca De Lena, Basso Cannarsa e Alessandro Di Palma che hanno coordinato i protagonisti, dal montaggio audio di Giuseppe Mastromatteo, uno dei membri dell’orchestra giovanile, 90 giovani e giovanissimi artisti molisani hanno omaggiato l’Italia nel giorno più bello: la festa della Repubblica, 2 giugno. Un’orchestra giovanile, un coro dei bambini, un coro delle ragazze, un coro delle donne. “Tutti insieme – racconta il maestro Gianluca De Lena – sotto la bandiera dell’associazione culturale Punto di Valore, da Termoli per celebrare il nostro Paese e gridare a tutti gli Italiani che “Sì, insieme ce la faremo!””.