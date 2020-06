Il gruppo politico di ‘Montenero Bene Comune’ torna all’attacco dell’Amministrazione comunale uscente, definita “al capolinea”.

“Non possiamo non sottolineare la mancanza di coinvolgimento nelle scelte effettuate dall’Amministrazione Travaglini, sia nei confronti delle minoranze, sia dei tanti cittadini che, vista la gravità dell’emergenza sanitaria, si erano messi a disposizione della comunità – sostiene Montenero Bene Comune -. La mancanza di condivisione delle decisioni e il limitato coinvolgimento della cittadinanza, (condotte, queste ultime, che hanno caratterizzato l’intera esperienza Travaglini) si sono manifestate, in tutta evidenza, anche negli ultimi Consigli Comunali. Infatti, le due adunanze tenutesi, come da prassi Covid in video-conferenza, sono state svolte praticamente a “porte chiuse”, visto che non sono stati diffusi i suoi contenuti, né in audio né in video”.

Il gruppo politico torna sull’argomento dell’emendamento che chiedeva agli amministratori di rinunciare alle indennità di carica per questi ultimi mesi di mandato. “Emendamento questo, respinto dalla maggioranza Travaglini. Si trattava secondo noi, di una rinuncia doverosa, in quanto già attuata da moltissime Amministrazione in Italia. Risorse che, vogliamo ricordare, non sarebbero state accreditate ai nostri Amministratori se si fosse tornati al voto nella scorsa primavera. Risorse che sarebbero servite a sostenere dal punto di vista economico, i commercianti, le attività locali e i servizi pubblici in questo periodo di crisi economica. Rimane il fatto che in più di dieci anni l’Amministrazione Travaglini non è stata neanche capace di attivare la diretta streaming dei Consigli Comunali, modalità questa adottata, meritoriamente, persino in paesi molto più piccoli del nostro, come la vicinissima Mafalda. Con ciò non crediamo ci sia altro da aggiungere sulle competenze dei nostri Amministratori”.

‘Montenero Bene Comune’ dice la sua anche sulla questione economica e ambientale del paese. “La mancata assegnazione della Bandiera Blu alla marina di Montenero di Bisaccia, quale vessillo di qualità e marketing territoriale, precluso alla nostra zona a mare da dieci anni consecutivi, testimonia il fallimento della gestione dell’Assessore all’Ambiente Simona Contucci, la quale ignora non solo le complessità di implementazione e attuazione delle politiche ambientali, ma anche il ruolo del turismo nel processo di sviluppo sostenibile”.

Quindi la questione finanze. “La scarsa attenzione dell’Amministrazione comunale, ai temi dell’ambiente e dello sviluppo ecocompatibile è confermata inoltre dalle pochissime risorse finanziare previste nei bilanci comunali; infatti, nel bilancio di previsione appena approvato, non si riscontrano stanziamenti significativi su capitoli di spesa molto importanti, quali sviluppo sostenibile del territorio, efficienza energetica, valorizzazione dei Siti d’Interesse Comunitario (SIC), decoro urbano, messa in sicurezza del territorio dal punto di vista ambientale e altro.

Messa di fronte al suo fallimento amministrativo, l’Assessore Contucci, prossimo candidato sindaco della maggioranza uscente di Centrodestra ed espressione del Governatore regionale Donato Toma e dell’Assessore regionale Vincenzo Niro, scarica le responsabilità sulle Amministrazioni precedenti ovvero “su non si sa quale” oscuro responsabile del degrado della nostra marina.

Alla luce della cattiva amministrazione che si è protratta negli anni, specificatamente in questi mesi, e rilevate le modalità con cui è stato gestito il “Bene Comune” constatiamo il fallimento totale dell’attuale Amministrazione comunale e non vediamo l’ora di rimediare ai loro fallimenti mediante la realizzazione delle nostre proposte programmatiche, illustrate nel “Manifesto della rinascita di Montenero”; proposte elaborate con il gruppo consiliare Costruiamo il Futuro e condivise con il Circolo del Partito Democratico di Montenero di Bisaccia, sulle quali ci auguriamo possano convergere altri cittadini che hanno a cuore il bene della nostra Comunità”.