Arriverà in Molise domani, mercoledì 24 marzo, la grande staffetta ‘Obiettivo tricolore’ in bicicletta, handbike e bici in carrozzina che viene dedicata idealmente ad Alex Zanardi, il grande campione paralimpico vittima di un terribile incidente venerdì scorso e attualmente ricoverato all’ospedale ‘Le Scotte’ di Siena in coma farmacologico nel reparto di Terapia Intensiva.

Secondo quanto si legge sull’Ansa, in onore di Zanardi, i protagonisti della staffetta e tutta la carovana di Obiettivo Tricolore hanno deciso di proseguire al grido di ‘Insieme per Alex’ il viaggio verso Santa Maria di Leuca, in Puglia, dove domenica 28 giugno terminerà la manifestazione organizzata a scopo solidale e puramente dimostrativo, come segno di rinascita verso lo sport italiano e il mondo paralimpico duramente colpiti dall’emergenza Covid-19.

Oggi tappa abruzzese da Villetta Barrea a Lanciano, un tragitto di 110 chilometri con partenza alle 14 e arrivo alle 18.30. Quindi mercoledì 24, la carovana ripartirà da Lanciano per scendere in Molise fino a Termoli.