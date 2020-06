Meet-Up Montenero apre al Pd per un’allenza stile Governo Conte

Il Meetup Montenero in Movimento apre al confronto col Partito Democratico per presentare alle comunali di Montenero una formazione unita sul modello del Governo Conte II.

Gli Attivisti si definiscono “da sempre oppositori al sistema di potere della Giunta Travaglini” e si preparano alla prossima tornata elettorale, data per certa al 20 e 21 settembre, anche se manca l’ufficialità che dovrà arrivare dal Governo per un election day che metta insieme elezioni regionali in 5 Regioni, elezioni amministrative e probabilmente referendum costituzionale sul taglio del numero dei parlamentari.

Intanto “Montenero in MoVimento” fissa gli obiettivi: “risanare i gravi e numerosi problemi, non solo sociali, lasciati in eredità dal trio delle meraviglie (Travaglini-Porfido-Contucci); rilanciare politiche culturali e della scuola, di sviluppo sostenibile, di economia circolare, di filiera agri-turistica di qualità, di lavoro e servizi efficienti per la comunità, di cura della salute, del territorio e contro l’esodo e l’abbandono giovanile; elaborare progetti innovativi connessi con la programmazione nazionale ed europea, aprire nuove relazioni istituzionali e associative, dare slancio alla cittadinanza attiva, riannodare i fili con i monteneresi all’estero; liberare la nostra comunità dai potentati locali, dalle trame degli interessi illeciti, dalla pratica del salto della quaglia, dai trasversalismi affaristici che soffocano il bisogno di vero rinnovamento e di avanzamento delle condizioni di vita dell’intera comunità”.

Secondo il Meetup “occorre, dunque, aprire una nuova stagione a Montenero di Bisaccia che segni un nuovo risveglio e chiuda definitivamente con i fallimenti della Giunta uscente e di quanti la avallano. Il Meet-Up di Montenero di Bisaccia ritiene che per realizzare questo cambiamento e restituire spessore e trasparenza all’azione amministrativa, in linea con la positiva esperienza del Governo Conte, sia possibile conseguire una intesa di programma o contratto di governo locale con le forze che si sentono espressione di tale esperienza ed aperta alle libere associazioni, alle donne e uomini onesti e democratici”.

Da qui l’invito al “segretario (e sua delegazione) del circolo Pd di Montenero di Bisaccia al primo incontro che si terrà presso la propria sede il 23 giugno alle 20 (oppure in altra data e sede da concordare). Se condiviso, si annuncia che questo MoVimento è disponibile a svolgere l’incontro a porte aperte”.