Macte, vino e quel weekend estivo in Molise che non ti aspetti

di Giacinto Licursi

Chiariamo subito una cosa. Quello che state per leggere non sarà l’ennesimo articolo sul tema «il Molise esiste e resiste», né tanto meno uno di quegli articoli in cui ci si lamenta delle nostre ataviche disgrazie regionali di natura storico-sociale per poi concludere l’articolo con un «quanto è bello il Molise, peccato che non sia ancora così conosciuto come altre regioni, altrimenti a quest’ora chissà». No, mi dispiace, se pensavate fossero questi gli argomenti trattati vi siete sbagliati e a questo punto se volete potete anche smettere di leggere e tornare a cercare altre notizie. Se invece, come penso e spero, siete ancora qui che leggete allora tenetevi pronti perché state per conoscere un lato del nostro Molise spesso sottovalutato e forse anche un po’ snobbato. Da chi vi chiedete, ma proprio dal pubblico al quale il presente articolo si rivolge, ovvero quei famosi giovani tra i 16 e i 35 anni che dicono di avere tanto a cuore la cultura del nostro Paese e che se avrò ragione e questo articolo sortirà l’effetto desiderato allora oggi accorreranno numerosi a visitare il MACTE e a fare scorta di ottimi vini. Se invece questo articolo non sortirà alcun effetto allora pazienza, vorrà dire che semplicemente mi ero sbagliato a sopravalutare la fame di curiosità che tanto caratterizza noi giovani molisani; ma, francamente, devo dire che mi darebbe alquanto fastidio sbagliarmi sulle mie previsioni e forse ci rimarrei anche un po’ male, dopotutto c’est la vie.

Concluso questo breve preambolo introduttivo, passo subito col dirvi che se quest’anno temevate di non poter andare al mare causa Covid-19 saprete ormai che le misure restrittive sono state allentate in quasi tutti i comuni della costa molisana. Ciò naturalmente non significa un pieno ritorno alla normalità, bensì vuol dire che se desiderate andare al mare o sulla spiaggia a prendere il sole potete farlo, ovviamente seguendo sempre le norme vigenti per la tutela della propria e altrui salute. Certo, se uno può andare al mare, perché non farlo, no. E invece, proprio per questa ragione, oggi voglio proporvi due valide alternative per questo weekend. Partiamo subito dalla prima, l’arte. Bisogna dire che parlare di arte in Molise in un solo articolo non è semplice, per questo motivo ho focalizzato il mio racconto sul MACTE, ossia il Museo di Arte Contemporanea di Termoli, che in questi giorni, su iniziativa personale, ho scelto di visitare e posso dirvi che senza alcun dubbio ne vale davvero la pena; se non altro, per scattare delle foto da postare sul proprio profilo Facebook o Instagram e far vedere così ai propri amici e follower quanto c’è di bello qui da noi e magari farli crepare anche un po’ di invidia perché voi ci siete andati alla fine e loro no. A parte gli scherzi, la visita agli spazi del MACTE è stata davvero una di quelle esperienze che non mi sarei mai immaginato di fare in Molise e forse è proprio perché sono rimasto così piacevolmente colpito da questa passeggiata artistica che è nato il desiderio di parlarvene.

Ammetto che al momento l’ingresso alla struttura ricorda un po’ un cantiere edile in fase di costruzione piuttosto che l’ingresso ad un Museo di arte contemporanea, ma questo perché è in fase di completamento il padiglione destro della struttura principale dove in futuro verrà collocata la prima biblioteca del Molise dedicata esclusivamente all’arte e soprattutto una sala restauro “a vista” dove verranno restaurate le opere della Collezione del Premio Termoli sotto gli occhi dei visitatori. Passato l’ingresso però ci si trova catapultati all’interno di una struttura che nella sua semplicità architettonica risulta molto elegante ed affascinante. La prima sala espositiva contiene attualmente la mostra Nanda Vigo LIGHT PROJECT 2020, con cui si celebra per l’appunto la celebre artista milanese Nanda Vigo, vincitrice nel 1976 del Premio Termoli con l’opera Sintagma. Superato il padiglione centrale, si accede al corridoio e alle sette sale espositive che comprendono alcune delle 470 opere d’arte della collezione, tutte di alto livello. Cercare di riassumere la visita con una carrellata di descrizioni minuziose delle opere osservate e una sequenza di nomi degli artisti che le hanno eseguite, come Carla Accardi, Gino Marotta e Mario Schifano, sarebbe a mio avviso inutile nonché noioso, per questo ancora una volta rinnovo l’invito ad andarci per valutare di persona. In questi giorni il MACTE è aperto solo il pomeriggio dalle 17 alle 20 e fino al 30 Giugno l’ingresso è gratuito, quindi non avete scuse per non andarci.

Passiamo ora alla seconda alternativa al mare per questo weekend, il vino, che attenzione, non vuol dire comprate una bottiglia di vino tanto per berla e ubriacarvi; piuttosto la mia proposta è quella di prendere la macchina e andare magari alla scoperta di una delle tante aziende e cantine che da anni ormai producono vino di alta qualità nella nostra regione. Tanto per fare alcuni nomi, ve ne consiglio quattro da visitare prossimamente: Cantine Di Majo Norante, a Campomarino, Cantine Borgo di Colloredo, sempre a Campomarino, Canine Catabbo a San Martino in Pensilis e dulcis in fundo Cantine Salvatore a Ururi. Ho focalizzato l’attenzione sulla fascia costiera e collinare solo per ragioni di vicinanza al MACTE e per potermi così ricollegare al primo argomento, ovviamente esistono anche altre cantine importanti in regione. Vi assicuro che il Molise è una regione molto interessante a livello vitivinicolo ed enologico, capace di difendere con fierezze le proprie tradizioni. Da qualche anno ormai diversi produttori e imprenditori hanno avuto la capacità di innalzare a livello locale e nazionale una bandiera vinicola di gran razza, il rosso Tintilia. Solo per dare alcuni numeri, attualmente la regione conta una superficie vitata di oltre 5.500 ettari e ben quattro DOC, denominate Biferno, Molise o del Molise, Pentro d’Isernia o Pentro e Tintilia del Molise. Certo, con solo il 23% della superficie vitata a DOC la regione è una di quelle con la minore concentrazione di vini DOC e senza dubbio la produzione è concentrata soprattutto nella provincia di Campobasso, ma questi dati non devono scoraggiare i consumatori perché i dati degli ultimi anni fanno ben sperare. Quindi, cosa aspettate ancora, se oggi o domani non avete di meglio da fare che starvene a casa o andare al solito mare, ascoltate un consiglio spassionato, chiamate un paio di amici, prendete la macchina e partite alla riscoperta delle bellezze artistiche ed enologiche del nostro territorio. Vi assicuro che dopo mesi di lockdown questa sarà una delle cose più rilassanti e memorabili che vi capiterà di fare.

