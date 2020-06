Il Comune di Larino ha revocato il divieto per i locali pubblici di apertura oltre le ore 23. Il divieto era stato voluto dopo i primi casi di assembramento fuori dai locali in seguito alla riapertura delle attività dal 18 maggio.

Quindi via libera per bar, pub e ristoranti che potranno restare aperti anche dopo le 23. Identico provvedimento era stato già assunto a Termoli, Guglionesi e San Martino in Pensilis.

Tuttavia restano in vigore l’obbligo di indossare la mascherina quando non è possibile assicurare il metro di distanza ed è vietato fare assembramenti.

Per i locali sarà vietato anche vendere bevande alcoliche da asporto e vendere bottiglie in vetro in aree pubbliche dalle 20 alle 6.