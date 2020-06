Lo storico Franco Valente nuovo presidente molisano Istituto Nazionale Castelli

E Franco Valente il nuovo presidente della sezione molisana dell’Istituto Nazionale dei Castelli. Ieri sera la sua elezione nella sede di Campobasso, avvenuta all’unanimità. Architetto, storico venafrano, Franco Valente prende il posto della professoressa Onorina Perrella che ha guidato l’Istituto in Molise per 20 anni consecutivi, fin dal momento della sua istituzione. Un incarico svolto in maniera encomiabile, per il quale ha meritato la nomina di presidente onoraria.

L’Istituto nazionale Castelli è un organismo di prestigio impegnato nella tutela di castelli e fortificazioni, monumenti dei quali come – ha precisato Valente – il Molise è molto ricco. Sono circa 200 i castelli presenti sul nostro territorio, compresi quelli ridotti a rudere. Molti sono integri e alcuni sono stati trasformati in Palazzi baronali.

Il problema è che le visite sono complicate proprio perché la maggior parte dei castelli molisani non è visitabile. Ed è su questo punto che il nuovo presidente ha dichiarato il suo impegno finalizzato non solo a custodire ma anche a promuovere la bellezza e l’interesse storico dei manieri. Il direttivo ha eletto come vicepresidente Pietro Geremia, segretaria Giovanna Greco e tesoriere Giorgio De Franciscis. Consiglieri sono Maria Pia Sperandio, Liliana Ciccarella, Ivana Cima, Annamaria D’Alessandro e Anna Franco.