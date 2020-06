Oggi lo stesso giorno di 25 anni fa ho commesso la più folle tra le follie!! Ti ho sposato!!! All’uomo che ha rivoluzionato la mia vita dico altri anni per creare ricordi, altri anni per capirci, altri anni per amarci… con questo pensiero voglio ringraziarti per la tua dedizione alla famiglia e il dono dei nostri figli!!! Buon anniversario a noi….

Tantissimi auguri da Giovanna e Gabriele, Antonella e Fabrizio, Alessandro e Luca, Pasqualino e Gina.