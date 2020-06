Lavori allo stadio, si candidano 200 imprese. Ma mancano 100mila euro per la videosorveglianza

Bisogna fare presto. E’ di nuovo una corsa contro il tempo per farsi trovare pronti entro un paio di mesi per portare a termine i lavori allo stadio di Selvapiana. Lavori che potranno permettere ai Lupi, eventualmente, di giocare anche in categoria superiore. Per ultimarli, verranno utilizzati i 200.000 euro stanziati dal Comune. “Sono arrivate oltre 200 richieste da parte di ditte che vorrebbero aggiudicarsi i lavori – annuncia l’assessore allo sport, Luca Praitano -. Tra la fine di giugno e l’inizio di luglio i lavori ci sarà la procedura per l’affidamento della gara. L’obiettivo è completare i lavori entro l’inizio di agosto”.

Tra l’altro, non si tratta di lavori particolarmente complicati e, utilizzando alcune economie, si dovrebbe riuscire anche a sistemare gli spogliatoi e allungare le panchine.

Ma c’è qualche problema per quel che riguarda la videosorveglianza e la sala Gos (utilizzata dalle forze dell’ordine). Infatti, servono circa 100mila euro per sistemare anche questi aspetti. “Al momento non sono nelle disponibilità del Comune, o meglio sono nel bilancio di previsione sotto forma di entrate che, a causa del covid, non sono arrivate” spiega Praitano. E quindi bisogna assolutamente avere la disponibilità di questi soldi per risolvere una questione fondamentale per il salto di categoria. “Bisognerà farsi venire qualche altra idea, ne parlerò in questi giorni con il dirigente” conclude l’assessore.

Si spera vivamente che questo non diventi un ostacolo insormontabile tra il Campobasso e il ritorno, agognato, difficile, ma possibile, in serie C.

Intanto, con la determina comunale numero 31, è stato conferito l’incarico di responsabile unico del procedimento (Rup) dell’intervento sullo stadio di Selvapiana al geometra Olindo Fiorilli. Si tratta per la precisione dei lavori di riqualificazione per un importo totale di 700mila euro finanziati dalla Regione Molise.

Un atto che sblocca di fatto anche la questione del secondo step dell’opera da realizzare, secondo quanto annunciato, nel giro di 15 mesi. Ricapitolando, la settimana scorsa il Comune, in accordo con la società del Campobasso, ha fissato due date principali per la verifica del piano dei lavori da iniziare e portare a termine, ovvero settembre 2020 e settembre 2021.

Proprio l’assessore ai lavori pubblici, Giuseppe Amorosa, ha precisato che “per quel che riguarda i lavori da compiere entro settembre 2021, si è deciso di spendere i soldi messi a disposizione dalla Regione Molise. Con quegli ulteriori interventi, lo stadio di Selva Piana potrà raggiungere una capienza tra i 12000 e i 14000 spettatori”. E la nomina del Rup va in tale direzione. FdS