Laurea in Medicina e Chirurgia per Giorgio Giuliano

Hai affrontato con impegno, sacrificio e determinazione un percorso di studi che mette al centro la persona. Sensibilità, consapevolezza e responsabilità per maturare nel concreto la tua scelta e la tua vocazione. Giorgio Giuliano ha conseguito la laurea magistrale in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi del Molise. Nella prima sessione utile ha discusso un’apprezzata tesi sperimentale in Medicina interna e Geriatria dal titolo “L’impatto del multidimensional prognostic index nella mortalità a breve termine in pazienti anziani post-infartuati”, relatrice prof.ssa Klara Komici. Una grande emozione per tutti nella discussione organizzata in presenza nell’aula magna dell’Ateneo davanti alla Commissione presieduta dal magnifico Rettore, Gianmaria Palmieri. A Giorgio congratulazioni affettuose dalla sua famiglia con un pensiero dagli zii Iolanda e Baldassarre e dalla cugina Romina.