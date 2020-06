Dallo scorso 6 giugno è tornata in vigore la Zona a traffico limitato all’interno del Paese vecchio di Termoli, ma a quanto pare in pochi rispettano il divieto di circolazione e sosta, come si può vedere da queste foto scattate nella mattinata di mercoledì 10 giugno.

Auto in sosta per ore, passaggi continui anche oltre l’orario consentito per carico e scarico merci alle attività del posto. L’impressione è che in pochi si siano resi conto che il divieto è tornato in vigore e nemmeno i residenti possono lasciare l’auto nei pressi delle loro abitazioni. Per loro infatti è riservato il parcheggio sotto alla scala a chiocciola, vicino al depuratore del porto.

Intanto locali come bar, ristoranti e gelaterie hanno sistemato tavolini e sedie sull’area pedonale e più di qualcuno si lamenta del passaggio di auto che allontanerebbe i clienti in barba alla Ztl.