La svolta di Renata, le mani nei capelli (delle donne) da 30 anni: “Il lockdown mi ha stimolato, ora voglio fare di più”

Le mani nei capelli le mette alle altre, i suoi invece – biondi da sempre – li lascia in pace. Non si è disperata nemmeno nei momenti più bui del lockdown, “non ho mai creduto di non poter andare avanti in qualche modo. Al contrario, ho cercato di girare lo stravolgimento in una opportunità”.

Si chiama resilienza. In fisica è la capacità di un materiale di assorbire un urto senza rompersi; in psicologia è la capacità di un individuo di affrontare e superare un evento traumatico o un periodo di difficoltà.

Renata Muretta, due incredibili occhi verdeazurro sgranati sul mondo, la incarna alla perfezione. “Sarà l’età, la saggezza degli anni” sorride. Solo chi la conosce bene può credere che questa professionista dei capelli sia nonna – il secondo nipotino è nato durante il lockdown – perché sembra una ragazzina mentre si muove agile ed efficiente nel salone di via RioVivo. Qui Studio One, un posto speciale arredato in modo raffinato e ricco di angoli relax, esiste da 5 anni. Ma a Termoli Renata è “sbarcata” ben 25 anni fa, quando ha deciso di fare il salto professionale lasciando il negozio di Guglionesi per confrontarsi con una realtà più grande e una clientela più esigente. Prima ancora ha lavorato a Tavenna, il paese d’origine. “Ho iniziato che ero una bambina, praticamente. All’epoca – ricorda – non c’erano le scuole di formazione ma l’apprendistato. Che forse, a ripensarci ora, era anche meglio: questo lavoro, come tanti altri, ha bisogno di un confronto diretto sul campo. Non si è parrucchieri solo perché si ottiene un diploma, le clienti “vere” hanno altre necessità, sono una cosa ben diversa dalle teste dei manichini”.

Lei con la formazione, in realtà, non si è mai fermata. E oggi che potrebbe rilassarsi, provare ad allentare un po’ e godersi la fama che si è conquistata e i crediti di una carriera trentennale, si è rimessa a studiare. Cosa? “Non voglio ancora svelarlo, ma è qualcosa che viaggia in parallelo con i capelli, che sono stati e sono la mia vita. Ho cominciato una formazione adeguata perché voglio affiancare una nuova offerta a quella che già c’è. Lo spazio c’è, è abbondante”.

Il salone di via RioVivo è anche troppo grande, del resto, per una professione che ormai viaggia solo su appuntamento, non prevede “folla” né attese sui divanetti del negozio. Lontanissimi i tempi in cui si andava dal parrucchiere per fare ore di chiacchiere e “gossip”, sfogliando riviste tra casco e bigodini.

“Io ho vissuto anche quella fase – ricorda con un sorriso – ma le cose sono cambiate anche prima del lockdown. Tanto che ho preso un altro negozio, quello di prima era davvero troppo spazioso, e ho cominciato a lavorare quasi esclusivamente per appuntamento da molto tempo”. Oggi che si entra una alla volta, tra igienizzanti e mascherina d’ordinanza, non si possono sfogliare giornali e nemmeno trascorrere troppo tempo al telefonino, la parrucchiera diventa un’oasi di relax, una tregua dalla vita quotidiana che per gran parte delle donne è stressante, fatta di giochi di prestigio per far quadrare lavoro, marito, figli, impegni vari.

Strano ma vero: le donne, giovani e non, si sentono più a loro agio oggi ad andare dal parrucchiere con tutte le misure di protezione rispetto a prima, quando la fila, il vociare, il rumore incessante di phon e chiacchiere non consentiva di “staccare” davvero Renata conferma: “Vedo le clienti più serene. Possono usare questo tempo per rilassarsi, magari sfogarsi senza che altre le ascoltino, oppure restare in silenzio a farsi coccolare. Non posso dire che stiamo lavorando male, anzi: io le preferisco”.

D’accordo anche le altre che lavorano da Studio One. Sono 4 in tutto, compresa la titolare, e l’emergenza da Covid ha in qualche modo fatto tirare il fiato rispetto alla routine cui si era abituati. “Adesso ho la sensazione di avere più tempo – rivela Renata – e comunque riesco a non affannarmi al punto da arrivare stremata alla sera. Mi sento più carica, più organizzata”.

Effetti imprevedibili del lockdown?

“Credo proprio di sì. Per me è stato un periodo di riscoperta di tante piccole cose per le quali credevo che non avrei mai avuto più tempo. Quasi una vacanza intima, che mi ha stimolato mettendomi di fronte alla mia vita e ai miei pensieri”.

Mai avuta la sensazione che sarebbe precipitato tutto irrimediabilmente?

“No, no. Ci sono stati giorni non facili, momenti più pesanti, ma non al punto da farmi travolgere dalla sfiducia. Io amo questa professione, è la cosa che faccio da sempre, che mi ha garantito la crescita come donna, l’indipendenza economica, la libertà in un certo senso. So di avere risorse dentro di me per non farmi schiacciare dal pessimismo, e del resto ho due figlie, ora anche due nipoti. Principalmente per loro non potrei mai cedere”.

Il proverbiale coraggio delle madri. E poi che altro?

“Poi la volontà di trovare il lato positivo in ogni cosa che accade. Pensare al passato, a quello che è già successo, e che è stato anche peggio, come le grandi guerre del Novecento. Ce l’abbiamo fatta, le difficoltà sono state superate. Supereremo anche il Covid”.

E come?

“Ognuno fa quello che può e quello che sente. Io sono stata stimolata e ora voglio fare di più, fare anche altro. Per questo mi sono rimessa a studiare, a fare formazione. Sono convinta che questo non è il momento di fermarsi, ma di andare avanti meglio di prima, malgrado gli infiniti ostacoli che ci sono anche a livello di burocrazia, concorrenza sleale, lavoro nero”.

I mali ormai incancreniti dell’Italia. Qualche volta non prevale la tentazione di mollare tutto e andare via, scappare all’estero a rincorrere altri sogni?

“Mio fratello ha un salone di parrucchieri a Bruxelles, lo sapevi? Ci vado spesso, tra l’altro mi piace viaggiare perché mi apre la mente, mi arricchisce di esperienze straordinarie. E non posso negare di averci pensato, e più di una volta. Ma prevale la mia italianità. Questo Paese, con tutti i suoi difetti, mi emoziona. E malgrado le apparenze mi stimola. Magari ne parliamo male, come a volte parliamo male di Termoli, che invece è un bellissimo posto in cui vivere. Io sono italiana, la mia sfida la voglio vincere qua. Io sono una di quelle che quando sente l’Inno nazionale – e durante il lockdown è capitato spesso, si fa uscire le lacrime…”.