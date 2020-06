Tappa a Termoli nel nome di Zanardi e con un momento di comprensibile commozione per ‘Obiettivo Tricolore’, la staffetta in bicicletta, handbike e bici in carrozzina organizzata spontaneamente da atleti diversamente abili per collegare idealmente l’Italia in un abbraccio simbolico nella volontà di ripartire dopo l’emergenza epidemiologica.

Da Luino, provincia di Varese, a Santa Maria di Leuca, provincia di Lecce, per una manifestazione spontanea che da qualche giorno viene portata avanti in onore di Alex Zanardi, che nel corso della tappa di venerdì scorso è rimasto gravemente ferito dopo essersi scontrato con la sua handbike contro un camion.

All’arrivo del ciclista abruzzese Fabio Serraiocco, arrivato da Lanciano dopo circa tre ore in sella, non è mancato un pensiero per il campione paralimpico ex pilota. “Sono sicuro che presto Alex tornerà a pedalare con noi” ha detto Serraiocco.

Poi con la voce incrinata ha menzionato tutti coloro che hanno sofferto per il coronavirus e i medici che hanno lottato contro la malattia. Un momento di sincera commozione che ha dato ancora più valore all’iniziativa. “Il messaggio è un abbraccio a tutti gli italiani, a chi ha perso dei cari e a chi ha combattuto contro il covid”. Poi ha proseguito: “Noi che viviamo tutti i giorni delle difficoltà vogliamo incoraggiare gli altri. Uniti ce la possiamo fare. Da soli non si va da nessuna parte“.

Il testimone della staffetta è passato ad Adamo Peschi, lancianese e conterraneo di Serraiocco, che in handbike percorrerà oggi pomeriggio il tragitto da Termoli a Larino, con un tempo di percorrenza previsto di un’ora e 40 circa.

Domani, giovedì 24 giugno, altra tappa tutta molisana e con un molisano a coprire i chilometri che separano Larino da Campobasso. Venerdì 25 giugno invece la staffetta si sposterà verso Benevento per avvicinarsi all’arrivo di Santa Maria di Leuca del prossimo 28 giugno.