La prof di Arte e Immagine a Larino va in pensione, il suo saluto

Lascia l’insegnamento per limiti d’età la professoressa Annamaria Orsogna. Questo è il saluto che ha voluto condividere con tutti.

Dopo uno straordinario viaggio, durato molti anni, è giunto anche per me il momento di voltare pagina. Lascio l’insegnamento e la cattedra di Arte e immagine della Scuola secondaria di primo grado di Larino con tristezza e nostalgia, ma serena per aver dato tutto quello che potevo. Me ne vado non per mia scelta, ma perché la normativa prevede che, raggiunta una certa età, si venga collocati a riposo d’ufficio: e questo è il mio caso.

Dopo lunghi anni di precariato, sono stata immessa in ruolo nel 2001 dalla graduatoria permanente e, pur avendo superato più volte il concorso ordinario in altre province, ho insegnato in moltissime scuole della nostra provincia, l’ultima delle quali è stata Larino, dove ho trascorso con piacere gli ultimi otto anni della mia carriera scolastica.

Per questo ultimo anno avrei preferito una conclusione normale. Avrei voluto gustarlo, giorno per giorno, in presenza, con i ragazzi e con voi. Non potevo immaginare che questa situazione, più vicina alla fantascienza che alla realtà, mi impedisse di guardare negli occhi i ragazzi e di rapportarmi con voi colleghi per vedere se quello che percepivo io fosse in linea con quello che vedevate voi. A causa della pandemia abbiamo sperimentato la didattica a distanza e questo ha comportato un anticipato distacco fisico dagli alunni e da voi colleghi, provocando in me stress e sofferenza per non poter seguire da vicino i ragazzi. Ma insegnare è stato comunque per me il modo per lasciare un segno di crescita umana e culturale negli allievi. Ho cercato di trasmettere loro non solo conoscenze disciplinari e di creare rapporti di rispetto reciproco con voi colleghi, non disdegnando momenti di allegria.

Mi fa male pensare che da ora in poi sarò una ex insegnante e che le mie giornate non saranno più scandite dal suono della campanella. Ma avrò più tempo per me, e soprattutto per le escursioni e i viaggi che vorrei fare, anche quelli che a causa di forza maggiore ho dovuto rinviare! Il lavoro non finirà, ma sarà diverso, da dedicare ai miei tre nipoti, al compagno della mia vita, ai miei figli e alla mia dolce mamma che ho la fortuna di avere ancora accanto.

Nel ringraziare il preside e la vice-preside per le loro parole, voglio salutare con affetto anche voi colleghi. Mi mancherete tutti! Mi mancheranno le chiacchierate del mattino, i panini mangiati insieme, le risate e le preoccupazioni comuni. Mi fermo qui perché ho un problema nell’affrontare i saluti: preferisco sempre l’arrivederci! E, come diceva Gandhi, “non ci sono addii per noi. Ovunque voi siate, sarete sempre nel mio cuore”.

Un abbraccio a tutti!