La polizia di stato perde un giovane e valido agente: è morto Fabio Russo, aveva 45 anni

Fabio Russo, agente della polizia stradale Campobasso, conosciuto e apprezzato per il suo lavoro è venuto a mancare a soli 45 anni.

Fabio, poliziotto attento e ligio al dovere, competente e meticoloso nella sua attività, padre affettuoso e marito premuroso, lascia la moglie Lara e i figli Lorenzo e Leonardo. Inconsolabile la mamma, la sorella Lina, il fratello Carlo anche lui agente della polizia scientifica di via Tiberio.

Shock a Campobasso dove Fabio lo conoscevano tutti. Qui ha frequentato le scuole prima di arruolarsi nel corpo della Polizia di Stato per tornarci dopo aver trascorso anni in giro per l’Italia. A Campobasso consolidato legami importanti come quello con la giovane moglie Lara con la quale aveva creato una straordinaria famiglia.

La Polizia perde un valido operatore. I funerali saranno celebrati domani – martedì 16 giugno – alle 16 presso la chiesa di San Paolo.