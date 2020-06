Kitchenaid presenta la nuova gamma di impastatrici planetarie

L’interesse verso il mondo della cucina ha spinto sempre più persone a sperimentare nuove ricette, e ciò ha portato ad un notevole aumento delle vendite di accessori e strumenti necessari per la loro realizzazione. Fare tutto a mano è certamente divertente, ma avere anche delle attrezzature professionali che supportino durante le varie preparazioni di sicuro è ancora meglio. Un’impastatrice planetaria kitchenaid, tra le più richieste sul mercato, ad esempio, consente di dimezzare i tempi d’impasto e funziona come un vero e proprio robot da cucina.

Il marchio Kitchenaid, da sempre, si propone di offrire elettrodomestici professionali e funzionali, insieme a preziosi suggerimenti degli esperti del settore. Ogni modello d’impastatrice si contraddistingue per adattarsi perfettamente alle singole esigenze: ad esempio, il 5K45SSEWH è compatto per risultare maneggevole anche negli spazi ristretti, ma ha una potenza adeguata alla preparazione di svariate ricette. Con 275 watt e una ciotola in acciaio di 4,3 litri di capienza, è un gioiellino dotato di frusta ellittica, piana e a gancio. La velocità può essere regolata e con il suo colore bianco si abbina perfettamente a qualsiasi ambiente.

I modelli più grandi presentano tutti caratteristiche di potenza via via maggiore, fino ad arrivare a 500 watt per poter lavorare con gli utensili aggiuntivi in modo più efficace. A differenza di altri brand, inoltre, la precisione degli strumenti deriva anche dalla loro alimentazione cosiddetta “a presa diretta” del motore che li muove senza passare per cinghie o ingranaggi.

Una volta selezionato l’utensile desiderato e la relativa velocità (fino a 10 livelli diversi), ci si può veramente sbizzarrire impastando, amalgamando, triturando, affettando e creando battuti, macinati e pasta fresca. Una caratteristica molto importante, data la mole di preparazioni possibile riguarda la silenziosità che, nella versione Artisan SKSM758OX è ridotta al minimo indispensabile, per lavorare in cucina senza fastidiosi ronzii.

Un optional molto utile, presente in molti degli ultimi modelli di impastatrice planetaria, è lo spegnimento automatico, che consente di lasciare in funzione il macchinario senza pensieri sapendo che si bloccherà da solo al momento opportuno. La precisione delle componenti del motore e la potenza mirata fanno sì che l’impasto venga riportato sempre al centro della ciotola, senza rischio di fuoriuscite accidentali; in tal senso, alcuni contenitori sono dotati di paraspruzzi integrati.

I materiali, naturalmente, sono tutti resistenti, facilmente lavabili ed estremamente compatibili con gli alimenti: acciaio inox, ceramica e metallo di alta qualità. Una struttura realizzata con tali elementi, inoltre, è fondamentale quando si debba lavorare su impasti particolarmente difficili o densi (come quello per la pizza o la pasta, per esempio), perché garantisce la giusta stabilità in rapporto alla potenza utilizzata.

La versatilità delle planetarie Kitchenaid, inoltre, permette di lavorare sia con una grande quantità d’ingredienti che con volumi più ridotti, così da poter realizzare preparazioni e ricette diversi senza preoccuparsi della capacità di mixaggio. Ciò risulta estremamente importante quando si voglia cucinare di meno o si debba passare da un impasto per biscotti a una più semplice salsa di accompagnamento.

Determinante è anche la facilità di utilizzo, con comandi semplici e intuitivi e istruzioni chiare. Non ultimo, è il design interessante di questa linea di planetarie, tutte dalle forme arrotondate e armoniose e dalle colorazioni differenti che vanno dal già citato bianco crema allo sgargiante rosso, per essere funzionali in cucina ma con una certa eleganza e uno stile inconfondibile.