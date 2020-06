Il problema della sicurezza dell’ingresso nell’azienda Irce Cavi di Guglionesi è stata affrontata questa mattina 12 giugno in Comune dai sindacati Uiltec, Filctem Cgil, Femca-Cisl e le Rsu Irce Cavi in un confronto con l’ex Assessore ai Trasporti della Regione Molise Vincenzo Niro, il Presidente della Provincia di Campobasso Francesco Roberti, il dirigente del Cosib Domenico Bonifacio, e il Sindaco di Guglionesi Mario Bellotti, mentre erano assenti i responsabili dell’Anas.

L’iniziativa era stata pensata per individuare una soluzione concreta e definitiva che possa risolvere la problematica dell’ingresso stradale dello stabilimento di contrada Perazzeto che da sempre ha creato grossi problemi di sicurezza per lo snodo industriale sulla statale 87, con cause anche tragiche.

“Già nel 2012 – scrivono i sindacati – fu sollecitata la Regione Molise, l’Assessore ai tempi competente e l’Anas, per questioni di propria competenza rispetto la strada interessata, con sopralluoghi finalizzati alla ricerca di soluzioni.

“Oggi, purtroppo, dopo anni, la questione è ancora in piedi ed il problema irrisolto, con dipendenti che giornalmente sfidano il destino con manovre azzardate ma necessarie, per imboccare o uscire dal viale che porta all’entrata dello stabilimento. La problematica non interessa soltanto i dipendenti dello stabilimento o delle ditte esterne che giungono quotidianamente nel sito ma, il rischio di gravi incidenti, incombe su chiunque percorra quel tratto di strada che, soprattutto durante il periodo estivo, si intensifica a tal punto che già più volte ha visto paurosi incidenti” è la tesi dei sindacati.

Nella riunione odierna tutte le parti presenti sono state d’accordo nel sostenere che “il problema di sicurezza non è più procrastinabile e si sono individuate più soluzioni possibili che verranno a breve analizzate. Definita con Niro e Roberti una data a breve, nella quale finalizzare le strategie di realizzazione.

“Troviamo positivo – confermano i sindacati – l’interesse manifestato degli enti presenti alla fattività delle soluzioni messe in campo.

Con l’auspicio che è sostanziale addivenire alla soluzione del problema in tempi stretti, le organizzazioni sindacali saranno impegnate in qualsiasi azione utile a risolvere il problema”.