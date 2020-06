I Carabinieri lo hanno trovato con cocaina e hashish e diverse banconote per un totale di 500 euro. Fermato in una zona centralissima di Termoli per un controllo, un giovane 25enne di origine straniera – già noto alle Forze dell’Ordine – è stato perquisito dai militari del Nucleo Operativo e per lui le cose si sono messe male.

E’ successo nella giornata di ieri, 22 giugno, nella cittadina adriatica dove la Compagnia Carabinieri sta portando avanti una serie di controlli nell’ambito del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato perquisito dai militari ed è stato allora che i militari hanno scoperto che lo stesso aveva con sè alcuni grammi di cocaina e hashish nonchè circa 500 euro divisi in banconote di vario taglio.

Il venticinquenne è stato pertanto condotto nella caserma di Via Brasile per gli ulteriori accertamenti, mentre la droga e i contanti sono stati sequestrati. Per il giovane è scattata la denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, mentre sono iniziati gli approfondimenti del caso per identificare provenienza della sostanza stupefacente e relativi luoghi di spaccio.