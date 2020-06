Stavano importunando delle ragazze e per questo un giovane isernino è intervenuto per difenderle. La ‘mossa’ però non è piaciuta ai due extracomunitari che, poco dopo, sono tornati sul posto per aggredire il ragazzo.

Una storia spiacevole si è verificata durante lo scorso weekend ad Isernia, fuori dai locali della movida del capoluogo. I due aggressori hanno strattonato e afferrato per la maglia il giovane malcapitato ma si sono spinti anche più in là. Dopo averlo minacciato e avergli detto che quello che aveva fatto “non sarebbe stato dimenticato”, hanno provato a colpirlo con una bottiglia di vetro rotta. Solo fortuitamente la vittima è riuscita ad evitare il colpo, a divincolarsi e a scappare.

La faccenda però non è finita quella sera e con i ‘fumi dell’alcol’. Dopo qualche giorno uno dei due stranieri si è recato nei pressi della casa del ragazzo. Questi, spaventato, ha subito richiesto l’intervento dei Carabinieri. Quindi i militari dell’Arma hanno ricostruito l’intera vicenda e, dopo una rapida indagine, hanno bloccato e identificato entrambi gli aggressori. Su cui ora pende un provvedimento di espulsione dall’Italia. Entrambi sono stati denunciati.