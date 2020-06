E’ stato trasportato all’ospedale Cardarelli di Campobasso il motociclista che questa mattina – 20 giugno – ha impattato contro un’automobile in via Lombardia, nel quartiere San Giovanni a Campobasso. Il grave incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno.

Subito la telefonata al 118 che ha inviato un’ambulanza che ha prestato i primi soccorsi alla persona ferita. Poi il trasferimento in ospedale: il centauro ha riportato un politrauma.

Poco prima, intorno alle 11 sempre di questa mattina, ci sono stati attimi di paura per le sorti di un anziano che ha accusato un malore in pieno centro: stava percorrendo via Milano, una delle strade del centro di Campobasso, quando alcuni testimoni lo hanno visto accasciarsi al suolo in prossimità delle strisce pedonali.

Nel giro di pochi minuti sono arrivati i soccorsi in via Milano (foto): l’ambulanza inviata dal 118 ha prestato le prime cure all’uomo che lamentava dolori al braccio. Sul posto, a poca distanza dal palazzo della Gil e dal Museo dei Misteri, anche due pattuglie dei vigili urbani che hanno deviato il traffico su strade alternative e la Guardia di Finanza.

Dopo il lockdown, quando siamo stati costretti a restare in casa per evitare il contagio da covid-19, gli incidenti tornano di nuovo nelle cronache dei giornali. Qualche giorno fa alcuni pedoni hanno rischiato di essere investiti in via Garibaldi.

La Lega, con la consigliera Maria Domenica D’Alessandro, ha chiesto all’amministrazione di intervenire realizzando alcuni rallentatori di velocità e porterà l’argomento all’attenzione dell’assise civica di martedì prossimo.