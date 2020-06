Il Molise prosegue la sua ‘cavalcata’: anche oggi 0 casi e altri 4 guariti

In Italia oggi sono +338, in Molise 0 e per il quinto giorno consecutivo. Il contagio da coronavirus ha allentato la sua morsa nella nostra regione, dove i casi totali dall’inizio dell’epidemia sono stati 439. Oggi ci sono stati altri 4 guariti, che sommati alla lunga lista dei giorni scorsi porta il totale a 332. Sono dunque 70 gli attualmente positivi nella nostra regione (ieri 74).

Negli ultimi giorni sembra essere ripresa la ‘cavalcata’ del Molise verso una situazione di pseudo-normalità. A rifiatare sono soprattutto gli ospedali, o meglio il Cardarelli di Campobasso che non ha più ricoverati per Covid-19 al suo interno. I tamponi effettuati oggi hanno superato le 18mila unità complessive e solo nelle ultime 24 ore sono stati 267, tutti negativi appunto.

Dei 4 guariti delle ultime ore tre sono cittadini di Campobasso. La città capoluogo, dopo le 25 guarigioni di ieri e le molte altre dei giorni scorsi, vede sensibilmente diminuire il numero di persone residenti infettate. Erano abbondantemente sopra i 100 solo qualche settimana fa, oggi sono 36. Campobasso rimane la città con più casi, seguita da Termoli con 11 attualmente positivi. L’altro guarito di oggi è un cittadino di Pratella, della provincia di Caserta.

Questo l’ultimo bollettino dell’Asrem:

– 70 i casi attualmente positivi (67 nella provincia di Campobasso, 3 in quella di Isernia e 0 di altre regioni)

– 439 sono i tamponi positivi (361 nella provincia di Campobasso, 59 in quella di Isernia e 19 di altre regioni)

– 18214 i tamponi eseguiti di cui 16864 negativi. 911 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 0: sia in Malattie che in Terapia Intensiva

– Sono 80 i pazienti in isolamento domiciliare (70) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (10)

– 336 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (269 della provincia di Campobasso, 50 di quella di Isernia e 17 di altre regioni)

– 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 493 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (254 Bojano, 107 Larino e 132 Venafro)

– 91 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 36 – TERMOLI 11 – PORTOCANNONE 3 – CERCEMAGGIORE 3 – BELMONTE DEL SANNIO 1 – POGGIO SANNITA 1 – BARANELLO 1 – VINCHIATURO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 – SAN MARTINO IN PENSILIS 1 – GAMBATESA 1 – ROCCAVIVARA 1 – ORATINO 1 – MACCHIAGODENA 1