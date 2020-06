Il Molise frena sul più bello: tornano a salire i contagi, due nuovi positivi dopo 10 giorni senza

Dopo 10 giorni senza contagi, una brutta notizia sul fronte dell’emergenza coronavirus per il Molise. Ci sono infatti due nuovi casi positivi registrati nella nostra regione nei tamponi processati nelle ultime 24 ore. Si tratta di una persona di Oratino rientrata da fuori regione e di un altro positivo dal cluster noto di Campobasso.

I test effettuati nelle ultime 24 ore sono invece in totale 187. Salgono a 120 gli attualmente positivi, uno in più di ieri in virtù di una guarigione relativa a un paziente di Belmonte del Sannio. Invariati gli altri dati, compreso quello dei ricoverati che sono sempre due ed entrambi in Terapia Intensiva.

Oratino finora era a zero casi positivi ed entra quindi nella mappa del contagio in regione.

Questo l’ultimo bollettino dell’Asrem:

– 120 i casi attualmente positivi (113 nella provincia di Campobasso, 7 in quella di Isernia e 1 di altre regioni)

– 438 sono i tamponi positivi (361 nella provincia di Campobasso, 58 in quella di Isernia e 19 di altre regioni)

– 16411 i tamponi eseguiti di cui 15222 negativi. 751 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 2: di questi 0 in Malattie e 2 in Terapia Intensiva (provincia di Campobasso)

– Sono 137 i pazienti in isolamento domiciliare (118) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (19)

– 276 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (214 della provincia di Campobasso, 46 di quella di Isernia e 16 di altre regioni)

– 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 465 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (246 Bojano, 92 Larino e 127 Venafro)

– 156 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 86 – TERMOLI 11 –PORTOCANNONE 4– CERCEMAGGIORE 4 – BELMONTE DEL SANNIO 3– POGGIO SANNITA 1 – ISERNIA 1 – BARANELLO 1 – CASTELLINO DEL BIFERNO 1 – CAMPOLIETO 1 – VINCHIATURO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 –– SAN MARTINO IN PENSILIS 1 – MONTAQUILA 1 – GAMBATESA 1 – ROCCAVIVARA 1 – ORATINO 1