Il modellismo automobilistico dinamico cresce in Molise

Il Covid-19 non li ha fermati: il gruppo di ragazzi “Rc Scaler Molise” a suon di ordini sul web, hanno continuato ad assemblare, mettere a punto le loro riproduzioni in scala di automodelli radiocomandati. Uno sport nel quale si rappresenta e emula la realtà in piccola scala.

Scaler, natura, amici e percorsi tortuosi pieni di ostacoli condiscono le uscite del gruppo molisano.

Dai più grandi ai più piccini non vedono l’ora di ripartire e continuare a far crescere un gruppo di persone accumunate dalla stessa passione.

Come per molte altre cose il molise, anche se una piccola regione, ha panorami e vere e proprie riserve naturali che in pochi conoscono. Rc Scaler molise da la possibilità a tutti gli appassionati di trascorrere del tempo “pulito” in amicizia. Il gruppo di ragazzi partecipa anche a gare e eventi a livello nazionale. Lo scorso febbraio in Molise presso la pista di Fossalto è stato organizzato il primo raduno di automodelli: fu un evento come pochi in Italia, 54 i modelli partecipanti.

Il team di appassionati non ha nessuna intenzione di fermarsi, né di placare la propria voglia di crescere: l’appuntamento é a breve, non appena si potrà tornare ad organizzare uscite e manifestazioni in totale sicurezza.