“I pedoni rischiano di essere investiti”, la Lega chiede più rallentatori in città

Non è la prima volta che a Campobasso l’amministrazione comunale viene sollecitata affinchè provveda ad aumentare la sicurezza delle strade cittadine, sulle quali ‘sfrecciano’ le auto che rischiano di travolgere i pedoni. E’ successo pochi giorni fa anche in via Garibaldi, una delle vie più centrali del capoluogo: a denunciarlo è la consigliera al Comune di Campobasso Maria Domenica D’Alessandro che chiede al sindaco Roberto Gravina di intervenire.

A dire dell’esponente della Lega, che ha raccolto le segnalazioni di alcuni residenti, dossi artificiali andrebbero sistemati anche in altre strade particolarmente sensibili, considerate pericolose, troppo spesso percorse da autovetture e motociclette ad altissima velocità.

“È frequente – ha ribadito D’Alessandro – che mezzi transitino a velocità sostenuta e, all’altezza delle scalette che conducono in via Cardarelli, la visibilità è ridotta. Proprio in quel punto un bambino ha rischiato di essere investito. Non è però un caso isolato. Stessa cosa è capitata ad una famiglia, fatalmente scampata all’impatto, per via della frenata tempestiva del conducente dell’auto. Non si dimentichi, poi, che nell’area insiste un locale frequentato da numerosi clienti e che quindi c’è un movimento pedonale non indifferente, favorito, inoltre dalla bella stagione. A fronte di tutti questi fattori è doveroso, da parte dell’Amministrazione comunale, mettere in atto tutti gli accorgimenti a disposizione per prevenire spiacevoli conseguenze”.

In merito la consigliera D’Alessandro ha deciso di presentare una interrogazione volta a chiedere lumi e a sollecitare il posizionamento, da parte degli organi competenti e in prossimità della curva segnalata, di un rallentatore di velocità per limitare certe condotte, assicurando la dovuta sicurezza ai cittadini. Opportuno, inoltre, immaginare la ridefinizione di strisce pedonali sulla medesima strada.