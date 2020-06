I 100 anni di zia Graziuccia, auguri!

Festa grande a Gildone. Compie oggi cent’anni Maria Grazia Petitti, per tutti zia Graziuccia.

Dedita da sempre alla vita contadina,

sposata con Domenico Iafigliola, rimasta vedova a 46 anni, zia Graziuccia é una donna forte, dal piglio autoritario, ma allegra e socievole. Accudita dalla figlia Maria e amatissima anche dagli altri figli Francesco e Addolorata, residenti in Canada, che sarebbero tornati per questo lieto giorno, come gli altri parenti che vivono all’estero, se non fossero ancora attive le restrizioni per il Covid 19.

Lei è la prima centenaria di famiglia!

Oggi è stata omaggiata dal sindaco di Gildone Nicola Vecchiullo e dal parroco don Peppino Cardegna.

Complimenti zia Graziuccia, per questo traguardo straordinario: lo raggiunge solo chi come te ha una forza eccezionale! Auguri infiniti dai tuoi figli, da tutti i tuoi nipoti, dall’intera comunità di Gildone e anche da noi di Primonumero!