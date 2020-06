di Antonio Andriani

Zafón nell’Ombra,

a foglia morta di Corso,

e Zanardi ‘n Palio.

Andri200620 Parafrasi = provo sempre un notevole imbarazzo nel parlare dell’altrui morte, e soprattutto a caldo; la mia non vuole, non dev’essere una speculazione letteraria quanto un fiore fatto di parole, nei confronti di chi non c’è più. Della mia morte, ne scrivo quotidianamente con minore disagio e tanta auto ironia. L’ombra del vento è il capolavoro di Carlos Ruiz Zafón. Mariolino Corso è stato un campione d’altri tempi, famoso per le punizioni vincenti, definite a foglia morta. Zanardi, coinvolto in un gravissimo incidente mentre era in gara, si trova in ospedale a Siena, città del Palio per antonomasia. Compito della poesia è quello di ricercare, spasmodicamente, polisemia nella narrazione, non banalità, stereotipi ed ovvietà. L’haiku, estrema sintesi letteraria, si presta ottimamente nella sintesi poetica, sempre nel rispetto della metrica.