di Antonio Andriani

Morto sul campo,

ancora ci com’muove

l’Enrico nostro.

Parafrasi = la licenza poetica, nello sgrammaticato troncamento di un verbo che, grazie all’artificio, a distanza di anni suscita in noi una viva emozione e, allo stesso tempo, ci muove alla politica seria ed etica! Non penso ci siano in giro, nella politica molisana, e forse nemmeno in quella nazionale, tali prossimità agli ideali di Berlinguer, le mie in versi e rispondenti alla metrica! Questo è un haiku.