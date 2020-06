Falciato da un’auto, muore l’imprenditore Stefano Patriciello, 55 anni, fratello dell’Eurodeputato

L’imprenditore di Venafro Stefano Patriciello, fratello del noto europarlamentare di Forza Italia Aldo Patriciello, è rimasto ucciso questa mattina 22 giugno in un tragico investimento stradale avvenuto sulla Statale 158, in territorio di Colli a Volturno, in provincia di Isernia.

A quanto si apprende l’incidente sarebbe avvenuto attorno alle 11,30 al km 29 della SS 158, all’altezza del viadotto ponte Sbieco, dove sono in corso lavori di rifacimento dell’asfalto.

La vittima, titolare di un’impresa edile e già a capo dell’Istituto Neuromed che è di proprietà della famiglia Patriciello, stava lavorando in un’area cantiere.

Per cause ancora da chiarire una Fiat Punto nera sarebbe sopraggiunta mentre viaggiava in direzione Venafro e avrebbe travolto Stefano Patriciello, 55 anni.

Inutile l’arrivo del 118 e i primi soccorsi, per il 55enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri per fare luce su quanto accaduto. Arrivato sul posto subito anche l’On. Aldo Patriciello, distrutto dallo choc e dal dolore.

Foto per gentile concessione di IsNews