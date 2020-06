Emergenza roghi in Basso Molise, tre le squadre del 115 impegnate

Le alte temperature favoriscono gli incendi, che questa mattina (30 giugno) stanno divampando da un capo all’altro del territorio basso molisano. Il più importante a Campomarino lido, vicino alla ferrovia, zona piuttosto impervia e di difficile accesso nella quale la squadra del distaccamento di Termoli sta operando da diverse ore.

I treni sono stati bloccati e la circolazione sui binari dovrebbe riprendere al termine dello spegnimento fiamme, innescato soprattutto dalla vegetazione incolta e ormai secca che costeggia la tratta ferrata punto non solo Campomarino, perché roghi sono in corso anche a Guglionesi, San Martino in Pensilis, Rotello, Montenero di Bisaccia. Il problema principale riguarda il rischio di bruciare raccolti, perché il grano non è ancora stato trebbiato ovunque.

Tre le squadre che stanno lavorando alacremente per spegnere le fiamme punto oltre a quella di Termoli, sono arrivate in soccorso una squadra da Campobasso e la squadra 115 di Santa Croce di Magliano.