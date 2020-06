Dopo quasi un mese rom lascia la Terapia Intensiva, il reparto salvavita ha solo un paziente

Lascia la terapia intensiva del Cardarelli uno dei due pazienti ricoverati: e così rimane un solo posto letto occupato nel reparto salvavita dell’ospedale Hub molisano.

Si tratta di un cittadino del cluster rom del capoluogo, ricoverato in Rianimazione lo scorso 14 maggio, Il paziente, che da oggi non avrà più dunque bisogno dell’ossigenazione artificiale, è stato trasferito nel reparto di Malattie Infettive dove pertanto oggi c’è solo lui come paziente Covid. Da qualche giorno infatti l’ospedale del capoluogo ospitava solo due pazienti con nuovo coronavirus (entrambi in intensiva).

Una notizia estremamente positiva e che getta una luce di speranza sulle guarigione – che si susseguono di giorno in giorno tanto che da tempo il loro numero ha superato quello degli attualmente malati – dall’infezione da Sars-CoV-2. Il Molise da giorni ha solo due pazienti ricoverati in ospedale e, appunto da oggi, il reparto di Terapia Intensiva dimezza i posti letto occupati.

In totale in Italia (dati di ieri) sono 263 i pazienti in Intensiva: la corsa allo ‘svuotamento’ dei reparti è iniziata da tempo e prosegue a passi spediti.