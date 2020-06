“Questa me la chiamate area pedonale?”. Con questa domanda retorica uno dei gestori delle attività del Secondo Corso a Termoli esprime tutto il proprio disappunto per la mancanza di controlli su quella che, nelle intenzioni dell’Amministrazione, a partire da sabato scorso 20 giugno sarebbe dovuta diventare un’area pedonale.

Ma la situazione di ieri sera era ben diversa dalle intenzioni. Nella foto e nel video allegati è evidente come le automobili passino incuranti sulla strada che dovrebbe essere sbarrata con transenne all’incrocio con Corso Umberto I. Stante la mancanza assoluta di agenti di Polizia Locale a vigilare, ieri qualche buontempone avrà pensato di spostarle ed è così che ieri il via vai di auto è stato costante. Dunque la ‘rabbia’ degli esercenti che si sentono a dir poco beffati.

La zona pedonale è stata infatti pensata proprio per ‘aiutare’ le attività commerciali, che senza il passaggio delle macchine avrebbero potuto occupare il suolo pubblico per dehors e tavolini. Ma ieri è successo tutt’altro. “Questa è una situazione impossibile e da irresponsabili. I genitori fanno passeggiare i bambini pensando che non passino veicoli, è assolutamente rischioso”. E poi c’è l’amarezza per le proprie attività. I clienti ai tavolini fuori non sono affatto invogliati a sedersi se accanto a loro sfrecciano macchine e scooter.

“L’estate è ancora lunga, bisogna porre un argine a questa situazione. E’ scandalosa. Sto andando io a chiudere le transenne, ma io non sono un vigile!”.