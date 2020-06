Per il decimo giorno di fila il Molise non fa registrare nuovi casi di positività al covid-19. Rispetto a ieri c’è un guarito in più del cluster di Campobasso e gli attualmente positivi sono 119. In totale nelle ultime 24 ore sono stati 168 i tamponi processati.

Si chiude quindi una settimana positiva per i numeri dell’emergenza coronavirus nella nostra regione. Nessun nuovo contagio e numero dei positivi sceso di 16 unità, da 135 dello scorso 31 maggio agli odierni 119. Purtroppo però lo scorso 4 giugno è stato registrato il 23esimo decesso, una donna di 91 anni, dopo un mese esatto senza vittime.

Pare ormai chiaro che il virus sia in regressione nella nostra regione così come in gran parte della Penisola, ma è chiaro che abbassare la guardia sarebbe un errore.

Questo l’ultimo bollettino dell’Asrem:

– 119 i casi attualmente positivi (111 nella provincia di Campobasso, 7 in quella di Isernia e 1 di altre regioni)

– 436 sono i tamponi positivi (359 nella provincia di Campobasso, 58 in quella di Isernia e 19 di altre regioni)

– 16224 i tamponi eseguiti di cui 15046 negativi. 742 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 2: di questi 0 in Malattie e 2 in Terapia Intensiva (provincia di Campobasso)

– Sono 136 i pazienti in isolamento domiciliare (117) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (19)

– 275 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (214 della provincia di Campobasso, 45 di quella di Isernia e 16 di altre regioni)

– 23 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 465 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (246 Bojano, 92 Larino e 127 Venafro)

– 157 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 85 – TERMOLI 11 –PORTOCANNONE 4 – BELMONTE DEL SANNIO 4 – CERCEMAGGIORE 4 – POGGIO SANNITA 1 – ISERNIA 1 – BARANELLO 1 – CASTELLINO DEL BIFERNO 1 – CAMPOLIETO 1 – VINCHIATURO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 –– SAN MARTINO IN PENSILIS 1 – MONTAQUILA 1 – GAMBATESA 1 – ROCCAVIVARA 1