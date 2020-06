Dalla settimana prossima tornano le lauree dal vivo all’Unimol

Dalla settimana prossima riprenderanno le lauree in presenza all’Università del Molise, mentre da luglio anche gli esami. Lo si apprende da una nota di Ansa Molise secondo cui dal prossimo 25 giugno l’Unimol eseguirà le prime lauree in presenza dopo le chiusure dovute all’epidemia di covid-19.

Il Rettore Luca Brunese ha spiegato che saranno le facoltà di medicina e scienze motorie a inaugurare il nuovo corso ‘dal vivo’.

All’Università del Molise c’è soddisfazione per questo nuovo inizio. Si potranno ospitare in piena sicurezza nell’Aula Magna della UniMol sessioni con flussi in entrata ed in uscita, distanziamento, mascherine, e non più di 30 persone in una aula che ne può ospitare 450.

“È un segnale importante, perché significa che siamo pronti a tornare – le dichiarazioni rilasciate dal Rettore all’Ansa – per noi l’università è solo in presenza, le lezioni telematiche sono una emergenza, non la nostra quotidianità. D’altronde sento che per le sagre si pensava di riaprire il 18 giugno mentre noi siamo ancora chiusi: strano. Intanto UniMol ha deliberato che da luglio riprendono, per chi vuole, anche gli esami in presenza”.

Sempre l’Ansa rende noto che le aule sono state rimodulate sotto il controllo dell’Asrem e degli stessi docenti di igiene dell’Università.