Pane, caffè e… tanto altro, per di più in un locale completamente rinnovato. Da oggi c’è un nuovo ‘gustoso’ locale a Termoli, in Corso Umberto I n. 10-12. Si chiama Di Siro Pane e Caffè ma i prodotti da forno non sono certo una novità per loro. Panificatori pugliesi da due generazioni, la ‘storia d’amore’ col pane è nata infatti nel 1966 e prosegue con lo sguardo rivolto al futuro. La novità è piuttosto un’altra perché da lunedì 29 giugno alla panetteria e gastronomia si aggiungerà anche l’attività di bar.

Comprare il pane o la pizza potrà diventare l’occasione per una rilassante pausa caffè o, perché no, per uno sfizioso aperitivo. Il tutto in un locale (dotato anche di tavolini all’aperto) accattivante nell’estetica e innovativo nel concept. La qualità dei prodotti – e chi già conosce il panificio Di Siro lo sa – non è in discussione. Cornetti, torte, crostate, taralli, scrippelle, pizze, pane e primi piatti: da oggi tutte queste prelibate leccornie le potrete trovare in un unico locale. Una proposto perlopiù inedita a Termoli e che vi stupirà.

Ed è proprio sul rinnovamento del locale (completamente trasformato ed ampliato) che ha deciso di puntare la famiglia Di Siro affidandosi a dei professionisti qualificati nell’arredamento commerciale. Parliamo di Studio Contract, azienda sinonimo di garanzia – con sede a Termoli – nell’arredamento di bar, ristoranti, negozi, uffici e studi professionali. Il loro è un servizio dalla a alla z, ‘chiavi in mano’, e chi si affida alla loro esperienza pluriennale può contare su un supporto che va dalla fase di progettazione a quella della realizzazione vera e propria.

Il panificio-bar Di Siro, curato nei minimi dettagli e ideato dall’architetto Ribechini, ne è un esempio lampante. La creatività incontra la funzionalità in tutti i complementi d’arredo (oltre alle attrezzature professionali) forniti da Studio Contract. Nella galleria fotografica che segue alcuni lavori realizzati dai professionisti di Studio Contract.

Date un’occhiata al sito internet (https://www.studiocontractsrl.it/) o visitate lo showroom in via Corsica n. 54, a Termoli.