Cuore a cascata

di Alessio Toto

Non serve arrivare in America quando puoi andare a Carpinone, non si offenda il sindaco o il parroco ma sono la principale attrattiva dell’intero paese, faccio al caso tuo se vuoi cercare refrigerio e sfuggire al caldo torrido, altro che aria condizionata!. Non ricordo la data di nascita, so solo che, una volta grande, ho abbandonato gli argini, le mani nel vostro gergo, dei miei genitori papà Fiume mamma Erosione, e invece di scorrere insieme mi hanno lasciato precipitare, raggiungendo una altezza tale da far invidia alle mie cugine rocce.

Il sole si fa bello specchiandosi in me, i miei schizzi sono opere d’arte contemporanea, mi incontri se ti immergi nel verde, la freschezza sboccia come una Venere e la pace germoglia come uno scroscio impetuoso, unisco la purezza dell’acqua con i colori del paesaggio nella loro infinita essenza, simboleggio la forza e l’instancabile lavoro della natura, tanto da sentirmi dire:”Ci sei cascata!”. Cado a piombo in maniera scenografica, infatti per molti sembro un rubinetto manovrato da un regista esperto di spettacoli di successo, do la vita a tutto ciò che vive, scorro giorno e notte senza fermarmi mai, quando mi vieni a trovare ascolta i miei sussurri, smetti di chiacchierare e non fare domande, in fin dei conti sono la cascata che è dentro al tuo cuore.

(Alessio Toto …Tra un motore e un cambio mi sono laureato in Sociologia e, scrivo poesie con lo scopo di arrivare al vostro cuore…)